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Китай перевірятиме автомобілі, що відправляють дані в "хмарні" сервіси: в країні бояться витоку інформації

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Четвер 16 вересня 2021 15:51
Китай перевірятиме автомобілі, що відправляють дані в "хмарні" сервіси: в країні бояться витоку інформації
Автор: Константин Широкун

Китай розробляє самонавчальні системи, які зможуть відстежувати дані, що відправляються за кордон сучасними автомобілями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виробники автомобілів, які продають свої автомобілі в Китаї, зобов'язані зберігати дані, що генеруються автомобілями, на місцевих серверах. Якщо ж вони мають намір експортувати важливі дані на носії, розташовані закордоном, то з недавніх пір повинні отримати на це дозвіл регулюючих органів.

Китайський науково-дослідний інститут автомобільної техніки (CAERI) розробив систему, яка відстежує завантажені дані і дані, які автомобілі відправляють по повітрю в хмарні сервіси. Це перша система подібного роду в країні, яка була протестована на автомобілях Tesla, Audi, Daimler і Land Rover.

Китайський уряд все більше стурбований обсягом даних, вироблених сучасними автомобілями, і побоюється, що ця інформація може бути використана приватними компаніями не за призначенням. На початку цього року Tesla піддалася особливій перевірці щодо обробки та зберігання даних клієнтів в країні. Співробітникам деяких урядових організацій Китаю навіть заборонялося паркувати свої автомобілі Tesla всередині урядових будівель. Нібито камери кругового моніторингу могли фіксувати секретну інформацію і передавати її третім особам.

Додаткова інформація про машини, розроблені для відстеження даних, що відправляються за кордон, не розголошується.

Раніше ми писали, що Китай закликає всіх виробників електрокарів об'єднатися. В даний час в Піднебесній налічується близько 300 виробників електромобілів.

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