У Китаї жертвами коронавірусу стали 3136 осіб

За добу 9 березня число жертв коронавірусу COVID-19 в Китаї досягло 3136 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної комісії з охорони здоров'я КНР.

Число підтверджених випадків зараження коронавірусом в материковому Китаї досягло 80 754 осіб, у тому числі зараз хворіють 17 721 людей (4 794 людини перебувають у важкому стані), 59 897 осіб виписано з лікарень.

За останню добу по всій країні було виявлено 19 нових випадків зараження, 17 з них заразилися в провінції Хубей, По одній людині захворіли в Пекіні і Гуаньдуні. У двох останніх випадках йдеться про пацієнтів, які прибули в країну з-за кордону.

Нагадаємо, у Буркіна-Фасо зареєстровані перші два випадки зараження коронавірусом COVID-19.

Раніше в Канаді зафіксували перший випадок смерті від захворювання, викликаного коронавірусом нового типу.

РБК-Україна писало, що в Італії кількість летальних результатів від викликаного коронавірусом захворювання за добу збільшилась на 97, загальна кількість померлих досягла 463 осіб. Кількість інфікованих в даний час складає 9172. Відзначається, що 724 людини повністю одужали.