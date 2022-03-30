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У Китаї заявили, що "сповнені рішучості" розвивати співпрацю з Росією

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Пекін, Середа 30 березня 2022 15:24
У Китаї заявили, що "сповнені рішучості" розвивати співпрацю з Росією Фото: у Китаї заявили про розвиток співпраці з РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Китаю Ван І провів зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Після переговорів в КНР заявили про готовність розвивати співпрацю з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Китайський дипломат заявив, що Китай "сповнений рішучості" розвивати двосторонні зв'язки і активізувати співпрацю з РФ. Ван І додав, що відносини між країнами витримали нові випробування в умовах мінливої міжнародної ситуації і зберегли "правильний" напрямок.

Також у Китаї акцентували, що підтримують продовження мирних переговорів між Росією та Україною.

Нагадаємо, раніше у МЗС Китаю закликали до мирного діалогу і деескалації конфлікту в Україні.

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