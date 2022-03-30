У Китаї заявили, що "сповнені рішучості" розвивати співпрацю з Росією

Міністр закордонних справ Китаю Ван І провів зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Після переговорів в КНР заявили про готовність розвивати співпрацю з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Китайський дипломат заявив, що Китай "сповнений рішучості" розвивати двосторонні зв'язки і активізувати співпрацю з РФ. Ван І додав, що відносини між країнами витримали нові випробування в умовах мінливої міжнародної ситуації і зберегли "правильний" напрямок.

Також у Китаї акцентували, що підтримують продовження мирних переговорів між Росією та Україною.