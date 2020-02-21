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У Китаї запустили гру про коронавірус "Битва патогенів"

Новини » Суспільство     21.02.2020 - 13:20
У Китаї запустили гру про коронавірус "Битва патогенів"
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Гра про коронавірус вийшла в месенджері WeChat

Уряд Китаю створив мобільну гру про коронавірус Битва патогенів (Battle of Pathogens) в месенджері WeChat. Про це повідомляє South China Morning Post.

Повідомляється, що гра схожа на Fruit Ninja, тільки тут треба розправлятися не з фруктами, а з вірусами. У грі віруси активно видозмінюються і розмножуються, підвищуючи складність гри.

У Китаї запустили гру про коронавірус &quot;Битва патогенів&quot;У Китаї запустили гру про коронавірус &quot;Битва патогенів&quot;Фото: гра Battle of Pathogens (scmp.com)

Вцілілі віруси атакують гравця, в результаті чого у нього підвищується "температура" тіла. Щоб не заразитися, гравець повинен використовувати медичні маски і дезінфектори.

Повідомляється, що китайський уряд профінансував створення гри, переслідуючи дві мети. Перша - це профілактика коронавіруса. Гра допомагає користувачам дізнатися, як убезпечити себе і не підчепити небезпечний вірус. Корисна інформація з'являється на екрані після проходження кожного рівня.

Нагадаємо, територія Китаю за винятком провінції Хубей буде звільнена від коронавіруса до кінця лютого.

РБК-Україна писало, що адміністрація провінції Хубей, яка вважається епіцентром розповсюдження коронавіруса Covid-19, заборонила всім жителям регіону, включаючи селян, виходити з будинків.

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