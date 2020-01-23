У Китаї закрили третє місто через коронавірус

У Ечжоу проживає понад мільйон осіб
Влада Китайської Народної Республіки закриває транспортне сполучення з третім містом Ечжоу у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CGTN.
Як зазначається, у містах Ечжоу та Хуанган припинили роботу громадського транспорту, а також повітряного в залізничного сполучення.
"Міста Ечжоу та Хуанган у центральній китайській провінції Хубей оголосили про припинення роботи громадського транспорту, включаючи повітряне та залізничне сполучення, в рамках заходів із боротьби уряду Китаю з поширенням коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
У Ечжоу проживає понад мільйон осіб, у Хуангані - 6,6 мільйона.
Нагадаємо, у Китаї розробили успішний метод нового коронавіруса пневмонії. Завдяки насиченню крові киснем вдалося врятувати 53-річного чоловіка, який знаходиться в критичному стані.
Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про можливості поширення коронавіруса 2019 nCoV нового типу за межами Китаю.
Крім того, кількість хворих коронавірусом в Китаї зросла до 631 осіб.