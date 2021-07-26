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У Китаї зафіксували рекордну з січня кількість заражень COVID-19

Автор: Марія Кучерявець

За минулу добу в континентальній частині Китаю виявили 76 нових випадків зараження коронавірусом. Це найбільший добовий показник з січня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Зокрема, було зафіксовано 40 випадків локального зараження COVID-19, з яких 39 - в провінції Цзянсу, і один в Ляонін.

Водночас в континентальній частині Китаю було зареєстровано 36 нових випадків привезених із-за кордону. Найбільше в провінції Юньнань - 18 заражень.

Загалом в континентальній частині країни було зафіксовано 92 605 підтверджених випадків зараження COVID-19, з яких понад 740 пацієнтів все ще перебувають на лікуванні в медзакладах, в тому числі 17 - у важкому стані.

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Китай