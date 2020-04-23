У Китаї одужали понад 93% заражених коронавірусом

У Китаї одужали 93,2% заражених коронавірусом, менше 1 тис. людей залишаються на лікуванні в лікарнях. Це випливає з даних державного комітету з питань охорони здоров'я КНР.

На сьогодні в Китаї 82 798 випадків зараження, з них одужали 77 207 осіб, померли 4 632 хворих. Зокрема, за минулу добу в країні зафіксували 10 випадків зараження коронавірусом, з них шість - ввізні.

Нагадаємо, вчені з Китаю заявили про успішні випробування інактивованої вакцини від коронавірусу на мишах, щурах і мавпах. Вакцина змусила організм мишей, щурів і приматів виробляти антитіла, здатні нейтралізувати як мінімум десять різних штамів коронавірусу.

Раніше голова Уханьского інституту вірусології Юань Чжімінь заявив, що на сьогоднішній день у вчених немає достатніх знань для штучного створення вірусу, подібного коронавірусу COVID-19.

Крім того, посол КНР в Росії Чжан Ханьхуей заявив, що коронавірусна інфекція була завезена в Ухань, де почалася епідемія. Він заявив, що про це свідчить послідовність генів у COVID-19.