У Китаї одужали понад 90% хворих на коронавірус

У Китаї одужали понад 90% заражених коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє Національна комісія з охорони здоров'я КНР.

Лише на території Китаю зафіксовано 81 171 випадків інфікування (з них 73 159 осіб одужали), що становить 90,13% від загальної кількості хворих. Кількість жертв досягла позначки 3277 людей.

Наголошується, що за минулу добу в країні було зафіксовано 78 нових випадків зараження і лише сім летальних випадків (все в провінції Хубей - епіцентрі коронавірусу). При цьому 456 пацієнтів, що вилікувались і виписалися з медичних установ.

Всього з початку епідемії по всій КНР без урахування провінції Хубей було зареєстровано 13 370 випадків зараження, з них 117 з летальним результатом. В самій провінції Хубей було виявлено 67 801 випадок зараження, 3160 осіб померли. В середньому по країні смертність від коронавірусe склала 4,03%.

Нагадаємо, за данними ЗМІ, більше 43 тисяч заражених коронавірусом в Китаї виявилися не включеними в офіційну статистику через відсутність симптомів. Вони були поміщені в карантин і взяті під медичний нагляд, однак їх не врахували в офіційному списку інфікованих, який на той момент досягав близько 80 тисяч осіб.

Відзначимо, на сьогоднішній день в світі розробляються близько 20 вакцин проти коронавіруса COVID-19.