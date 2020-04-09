У Китаї другий день поспіль фіксують збільшення кількості нових випадків коронавіруса

За минулу добу в континентальній частині Китаю було зафіксовано 63 нових підтверджених випадки зараження новою коронавирусною пневмонією COVID-19, 61 з яких був завезений з-за кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

Два нових випадки локального зараження сталися в провінції Гуандун, Південний Китай.

Також, за даними комітету, в середу було зареєстровано два летальних випадки. Всі вони сталися у провінції Хубей, Центральний Китай.

Крім того, в цей день було зареєстровано 17 нових пацієнтів з підозрою на зараження вірусом, 16 з яких прибули з-за кордону, а один був виявлений у провінції Хейлунцзян, Північно-Східний Китай.

На кінець середовища в континентальній частині країни в цілому було зафіксовано 1103 інфікованих, які прибули з-за кордону, 374 з них були виписані з лікарень після одужання, 729 залишаються на лікуванні, 31 перебуває у важкому стані.

На кінець середовища в Китаї (без урахування даних Сянгана, Аоменя і Тайваню) у цілому налічувалося 81 865 підтверджених випадків захворювання, з яких 1160 пацієнтів в даний час проходять лікування, 77 370 вилікувались і покинули госпіталі, 3335 померли.

Нагадаємо, в КНР за добу до цього, 7 квітня, зафіксували 62 випадки зараження коронавирусной інфекцією, померли дві людини.

Раніше повідомлялося, що Китай подолав пік епідемії коронавіруса в середині березня.