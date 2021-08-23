RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Китаї вперше з липня не виявили жодного локального випадку COVID

Автор: Марія Кучерявець

У Китаї вперше за місяць не було зареєстровано жодного нового випадку локального інфікування коронавірусом. Країна зафіксувала 21 нове зараження, але у тих, хто приїхав з-за кордону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначено, що останній спалах COVID-19 у країні був зафіксований 20 липня серед працівників аеропорту в східному місті Нанкін. У них виявили зараження новим штамом коронавірусу "Дельта".

Після чого більш як 1200 людей в Китаї були інфіковані, проте не всі з них заразилися "Дельта"-штамом.

Цей спалах спонукав владу ввести по всі країні заходи щодо боротьби з епідемією, включаючи масове тестування мільйонів людей, а також обмеження на поїздки.

Читайте РБК-Україна в Google News
КитайКоронавірусПандемія коронавірусу