У Китаї вперше з липня не виявили жодного локального випадку COVID

Зазначено, що останній спалах COVID-19 у країні був зафіксований 20 липня серед працівників аеропорту в східному місті Нанкін. У них виявили зараження новим штамом коронавірусу "Дельта".

Після чого більш як 1200 людей в Китаї були інфіковані, проте не всі з них заразилися "Дельта"-штамом.

Цей спалах спонукав владу ввести по всі країні заходи щодо боротьби з епідемією, включаючи масове тестування мільйонів людей, а також обмеження на поїздки.