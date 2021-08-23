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У Китаї вперше з липня не виявили жодного локального випадку COVID

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Китай, Понеділок 23 серпня 2021 12:46
У Китаї вперше з липня не виявили жодного локального випадку COVID Фото: у Китаї вперше з липня не виявили жодного локального випадку COVID-19 (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Китаї вперше за місяць не було зареєстровано жодного нового випадку локального інфікування коронавірусом. Країна зафіксувала 21 нове зараження, але у тих, хто приїхав з-за кордону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначено, що останній спалах COVID-19 у країні був зафіксований 20 липня серед працівників аеропорту в східному місті Нанкін. У них виявили зараження новим штамом коронавірусу "Дельта".

Після чого більш як 1200 людей в Китаї були інфіковані, проте не всі з них заразилися "Дельта"-штамом.

Цей спалах спонукав владу ввести по всі країні заходи щодо боротьби з епідемією, включаючи масове тестування мільйонів людей, а також обмеження на поїздки.

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