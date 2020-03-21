У Китаї зросла кількість хворих на коронавірус після евакуації людей з-за кордону

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Колумбія оголосила карантин через коронавірус. Жителі країни повинні самоізолюватися на 19 днів.

Також РБК-Україна писало, що кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 275 тисяч осіб. Померли від коронавірусу у світі понад 11 тисяч осіб.

Також повідомлялося, що у світі розробляють близько 20 вакцин проти коронавірусу. Як зазначили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ), на цю мить починаються клінічні випробування вакцин.