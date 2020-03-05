У Китаї знову зафіксували зростання захворювань коронавірусом

В Китаї 5 березня повідомили про зростання кількості нових випадків інфікування коронавірусом, що змінило темпи зниження захворювання, які спостерігалися три дні поспіль. Про це повідомляє Reuters.

За даними Національної комісії охорони здоров'я, на материковій території Китаю зафіксували 139 нових випадків коронавіруса. Попередні два дні кількість нових випадків незмінно скорочувалася - 119 (4 березня) і 125 (3 березня).

Збільшення пов'язане з ростом кількості захворювань в Ухані, столиці провінції Хубей, яка стала епіцентром розповсюдження коронавіруса.

На даний момент в Китаї кількість інфікованих коронавірусом становить 80 409 осіб.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Ухані 36-річний чоловік помер від дихальної недостатності через п'ять днів після виписки з однієї з тимчасових лікарень, побудованих для боротьби зі спалахом коронавіруса.

Також повідомлялося, що біля берегів Каліфорнії з-за коронавіруса ізолювали круїзний лайнер Grand Princess. двох колишніх пасажирів зафіксували новий вірус.