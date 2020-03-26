У Китаї встановили особу першого хворого на COVID-19 в Ухані

Першим хворим на коронавірус у китайському Ухані була продавщиця креветок на місцевому ринку морепродуктів. Про це пише китайське видання Sina.

Повідомляється, що 11 грудня у продавщиці креветок на ринку "Хуанань" з прізвищем Вей піднялася температура і вона звернулася за медичною допомогою. За її словами, зазвичай їй ставало краще після уколу, проте на цей раз не допомогли і два уколи. Через п'ять днів вона звернулася лікарню "Сехе" при Хуачжунському університеті науки і технології.

За даними комітету з охорони здоров'я Уханя, до 31 грудня 2019 року в першій групі заражених було 27 осіб, 24 з яких мали контакти з ринком морепродуктів.

Крім того, був знайдений перший заражений, який не мав відношення до ринку в Ухані. Це чоловік на прізвище Чень, у якого 16 грудня піднялася температура, після чого він звернувся до лікарні. Він також припустив, що міг заразитися в метро.

У той же час, за даними газети The South China Morning Post, перший випадок зараження в Китаї був виявлений ще 17 листопада 2019 року. Передбачається, що першим пацієнтом в країні є 55-річний житель провінції Хубей. В той же місяць виявили ще 9 випадків, проте до цих пір не ясно, хто був нульовим пацієнтом.

Нагадаємо, за останніми даними, кількість померлих від коронавірусу у світі перевищила 21 тисячу осіб.

Раніше у ВООЗ заявили, що США можуть стати новим епіцентром коронавірусу.