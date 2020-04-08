У Китаї за добу заразилися коронавірусом майже 70 осіб

В КНР за останню добу зафіксували 62 випадки зараження коронавірусною інфекцією, померли дві людини. Про це повідомляє CNBC.

З нових випадків захворювання коронавірус 59 - ввізні, інші три - локальні. Два з них зафіксовано в провінції Шаньдун, один випадок в провінції Гуандун.

Всього в КНР зараз виявлено 1042 ввізних випадки коронавірусної інфекції, все ще хворіють 714 чоловік, 23 перебувають у важкому стані, 328 чоловік за добу одужали.

Нагадаємо, в Китаї вперше з січня за добу не зафіксовано жодного летального випадку через коронавірусну хворобу.

Як повідомляло РБК-Україна, в МОЗ України спростували заяву про 1600 заражених коронавірусом в Китаї.

Разом з тим, сенатор-республіканець США Березня Максаллі заявила, що генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреесус допоміг Китаю приховувати справжні дані про поширення коронавірусу.

У зв'язку з цим Вашингтон може призупинити фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Раніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що дослідженням вакцини проти коронавірусної хвороби займаються в більш ніж 70 країнах світу.