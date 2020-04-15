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У Китаї за добу 46 нових випадків зараження коронавірусом

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 05:58
У Китаї за добу 46 нових випадків зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Один чоловік помер

В континентальній частині Китаю у вівторок було зафіксовано 46 нових підтверджених випадків зараження COVID-19, 36 з яких було завезено з-за кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

Державний комітет у справах охорони здоров'я КНР в щоденному звіті повідомив про 10 нових випадках локального зараження, 8 випадків були виявлені в провінції Хейлунцзян, Північно-Східний Китай, а ще 2 - в провінції Гуанду, Південний Китай.

За даними комітету, у вівторок в країні був зареєстрований один випадок з летальним наслідком, що стався в провінції Хубей.

В той же день було виявлено 11 нових пацієнтів з підозрою на зараження коронавирусной інфекцією, 10 з них прибули з-за кордону, ще один був виявлений в провінції Ляонін, Північно-Східний Китай.

Раніше повідомлялося, що уряд Китаю наклав суворі обмеження на публікацію досліджень про походження коронавіруса.

Нагадаємо, в Китаї всі наземні пункти пропуску на кордоні з Росією були закриті через коронавіруса.

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