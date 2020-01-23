У Китаї стрімко росте кількість хворих коронавірусом

Кількість хворих в Китаї пневмонією нового типу, викликаної коронавірусом, зросла до 617 осіб. Про це повідомляють китайські ЗМІ, посилаючись на комітети з питань гігієни і охорони здоров'я регіонів КНР.

Найбільша кількість хворих - 444 випадки - зареєстрована в провінції Хубей. На цей регіон припадають усі зафіксовані до теперішнього часу 17 летальних випадків. Далі за кількістю хворих слідують провінція Гуандун (32), Чжецзян (27), Шанхай (16 підтверджених і 22 можливих випадки) та Пекін (14).

Раніше повідомлялось про 571 хворого пневмонією нового типу в Китаї.

За станом на ранок 22 січня жертвами вірусу стали дев'ять осіб. Всі летальні випадки зафіксовані у місті Ухань в Центральному Китаї, де спочатку у грудні був зафіксований спалах нового вірусу.

Додамо, в Китаї посилюють контроль над туристами з метою запобігання поширення коронавіруса нового типу.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про можливість поширення коронавіруса 2019 nCoV нового типу за межами Китайської Народної Республіки.