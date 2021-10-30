У Китаї стрімко розвивається спалах COVID-19

Влада посилює пильність в пунктах в'їзду на тлі зростання інфекцій в північно-східному прикордонному місті, викликаних вірусом, що прибув з-за кордону.

За даними Національної комісії охорони здоров'я, з 17 по 29 жовтня було зареєстровано близько 377 випадків зараження всередині країни з підтвердженими симптомами. Цього року Китай боровся з серією спалахів. На початку 2020 року вони також активно стримували поширення по всій країні.

Цифри залишаються незначними в порівнянні зі статистикою за межами Китаю. Однак, в той час як решта світу намагається співіснувати з COVID-19, Китай зберігає свою нульову терпимість, закликаючи до пильності в прикордонних районах і портах, не допускаючи, щоб інфіковані мандрівники поширювали вірус серед місцевих жителів.

"Протягом останніх 14 днів чотирнадцять провінційних районів повідомили про нові випадки місцевої передачі або безсимптомних носіїв. Спалах все ще швидко розвивається, а ситуація з вірусним контролем залишається важкою і складною", - сказав представник Національної комісії охорони здоров'я Мі Фен.

У Хейхе, невеликому північно-східному місті з населенням 1,3 мільйона чоловік, яке знаходиться на китайській стороні річки Амур на кордоні з Росією, 29 жовтня було зареєстровано 26 місцевих випадків зараження, що різко збільшилася з дев'яти випадків 28 жовтня і всього одного випадку 27 жовтня.

"Спалах виявив млявість деяких місцевих органів влади", - сказав Ву Лянью, інший представник Національної комісії охорони здоров'я.

Китай, особливо порти в'їзду, повинен посилити тестовий скринінг людей з високим ризиком зараження і поліпшити моніторинг потенційних спалахів, оскільки вірус все ще поширюється в сусідніх країнах, сказав Ву на брифінгу.

У великих містах офіційні особи пообіцяли суворо обмежити поширення вірусу на ключових міжнародних заходах, щоб звести до мінімуму ризик завезення вірусу.

Згідно з повідомленням державного телебачення, для безпечного проведення Зимових Олімпійських ігор в лютому китайські спортсмени і персонал, що підтримує цей захід, повинні отримати ревакцинацію, в той час як ревакцинація рекомендується для іноземних спортсменів, але не є обов'язковою.

Китай має намір завершити вакцинацію дітей у віці від 3 до 11 років до кінця грудня, за винятком дітей із захворюваннями, які можуть зробити щеплення від COVID-19 небезпечним, сказав Ву.

У Китаї вже повністю вакциновано близько 75,8% населення і проводиться повторна вакцинація дорослих.