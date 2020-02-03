У Китаї спрогнозували пік поширення коронавірусу

Пік поширення коронавірусу в Китаї настане через 10-14 днів. Такий прогноз озвучив голова спеціальної комісії Державного комітету у справах охорони здоров'я КНР Чжун Наньшань, повідомляють китайські ЗМІ.

Наньшань зазначив, що поширення коронавірусу все ще перебуває в стадії росту, але не досягне загальнонаціонального рівня.

"Ми припускаємо, що пік поширення коронавірусу нового типу настане приблизно через 10-14 днів. Але ми повинні як і раніше посилювати профілактичні заходи щодо стримування його поширення - не можна послаблювати пильність", - сказав він.

Нагадаємо, в Таїланді знайшли успішний метод лікування коронавірусу - поєднання препаратів від ВІЛ і грипу.

Крім того, повідомлялося, що в результаті спалаху коронавірусу загинули 362 людини, а 475 осіб виписано після успішного проходження курсу лікування.

Раніше повідомлялося, що Україна обмежить авіасполучення з Китаєм через коронавірус. Очікується, що з 3 лютого між країнами не буде прямих авіарейсів. Також прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна підготувалася до загрозі занесення нового коронавіруса 2019-nCoV.