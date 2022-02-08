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У Китаї повідомили про здатність хом'яків заражати людей коронавірусом

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Гонконг, Вівторок 08 лютого 2022 22:20
У Китаї повідомили про здатність хом'яків заражати людей коронавірусом Фото: хом'яки можуть передавати коронавірус людям (Pixabay)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Дані дослідження китайських вчених вказують на те, що домашні хом'ячки можуть заражати людей коронавірусом. Гризунів вважають найбільш вірогідним джерелом недавнього спалаху штаму "Дельта" в Гонконзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними видання, дослідження підтверджує побоювання, що зоомагазин став джерелом недавнього спалаху коронавірусу в Гонконгу. Внаслідок поширення гризунами інфекції заразилися не менше 50 осіб і було вибраковано понад 2200 хом'яків.

При цьому вірусологи наголосили, що торгівля домашніми тваринами може сприяти поширенню коронавірусу. Однак дослідники припускають, що домашні хом'яки, яких купили до спалаху, не загрожують своїм власникам і не повинні бути знищені.
Як зазначає видання, багато тварин можуть заражатися коронавірусом від людей. Проте до спалаху інфекції в Гонконгу вченим було відомо лише одне - норка, яка здатна передавати інфекцію людині.

Нагадаємо, побоювання про можливість передачі хом'яками коронавірусу людям вперше з'явилися 15 січня, після того, як працівник одного із зоомагазинів Гонконгу заразився інфекцією. У нього виявили штам "Дельта", який останні три місяці у місті не виявляли.

Зазначимо, після цього випадку влада Гонконгу наказала жителям здати тисячі хом'яків на "утилізацію".

Як повідомляло РБК-Україна, для захисту хом'яків та інших домашніх гризунів жителі Гонконгу створили петицію.

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