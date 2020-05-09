У Китаї повідомили про один новий випадок COVID-19 за добу

У п'ятницю в континентальній частині Китаю був зафіксований один новий завезений з-за кордону випадок зараження новою коронавірусною інфекцією COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

Таким чином, загальне число подібних випадків в континентальній частині країни зросла до 1681, повідомив в суботу Державний комітет у справах охорони здоров'я КНР.

Новий випадок був зареєстрований у місті Тяньцзінь, Північний Китай.

Серед заражених COVID-19, які прибули в Китай з-за кордону, 1505 пацієнтів виписалися з лікарень після одужання, 176 все ще знаходяться на лікуванні, у тому числі четверо у важкому стані, заявили у відомстві.

Летальних випадків серед цієї категорії пацієнтів зареєстровано не було.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить в те, що китайський уряд могло навмисно поширити коронавірус COVID-19.

РБК-Україна писало, що китайський посол заявив, що Китай відкритий для незалежного міжнародного розслідування, яке допоможе встановити походження коронавіруса.