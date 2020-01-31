У Китаї розробили експрес-тест для виявлення коронавіруса

Вчені з китайського міста Усі в провінції Цзянсу розробили експрес-тест для виявлення нового типу коронавіруса, який дозволяє отримати результат за 8-15 хвилин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хіпһиа.

Як повідомляється, набір відрізняється високою чутливістю, а також простий у використанні і транспортуванні.

"Це буде важливо для запобігання та боротьби з епідемією", - йдеться в повідомленні.

Набір для швидкого проведення аналізу на виявлення нового виду коронавіруса розроблений фахівцями Національного інституту з контролю і профілактики вірусних захворювань спільно з однією з високотехнологічних компаній міста Усі.

Наголошується, що масове виробництво експрес-тесту вже почалося. Поки його обсягів достатньо, щоб провести аналізи чотирьох тисяч осіб в день.

Перша партія цих наборів вже використовується в провінції Хубей.

Нагадаємо, 29 січня Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавіруса нового типу надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Також у ВООЗ наголосили, що захворювання китайським коронавірусом зафіксовані в 18 країнах за межами Китаю.

Додамо, що станом на 31 січня число заразилися коронавірусом з Китаю перевищило 9,5 тисячі людей. В результаті поширення вірусу вже померли 212 осіб.