У Китаї провели операцію з пересадки легенів хворому коронавірусом

Фото: у Китаї вперше пересадили легені інфікованій коронавірусом (nypost.com)

Операція тривала 5 годин

У Китаї провели першу операцію з пересадки двох легень інфікованому коронавірусом. Про це повідомляє видання Nypost.

Як повідомляється, операція тривала п'ять годин, її проводила бригада хірургів на чолі з Чень Цзинююєм - провідним фахівцем в країні з пересадки легенів. Органи пересадили 59-річному чоловікові.

Наголошується, що коронавірус у 59-річного чоловіка, який переніс операцію і страждав незворотною дисфункцією легенів, виявили 26 січня. Донорські легені були отримані від померлого пацієнта в іншій провінції.

Повідомляється, що зараз пацієнт перебуває в стабільному стані, а пересаджені легені добре насичується киснем.

Нагадаємо, в Йорданії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом COVID-2019.

Крім того, в Російській Федерації виявили ще один випадок зараження коронавірусом у чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії. Зараз пацієнт перебуває на карантині в інфекційній лікарні. Його стан оцінюється як задовільний, захворювання протікає в легкій формі.

Також два перших випадку зараження коронавірусом зафіксували в Португалії.