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У Китаї стався перший випадок смерті лікаря від коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     25.01.2020 - 11:14
У Китаї стався перший випадок смерті лікаря від коронавірусу
Ілюстративне фото (jyllands-posten.dk)

Зараження лікаря коронавірусом запідозрили минулого тижня

У Китаї зафіксовано перший випадок смерті медичного працівника після зараження новим коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

За даними видання, інцидент стався у місті Ухань. Зараження 62-річного хірурга Лян Удуна запідозрили минулого тижня. Після виявлення хвороби чоловіка госпіталізували до міської лікарні, однак він помер.

Зазначається, що це перший випадок смерті медичного працівника після зараження новим коронавірусом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість загиблих від нового коронавірусу в Китаї перевищила 40 осіб. За підтвердженими даними, більше тисячі жителів країни було заражено вірусом. У п'ятницю, 24 січня, в китайському Ухані від вірусу померли 15 людей.

Також РБК-Україна писало, що Австралія та Малайзія офіційно підтвердили перші випадки захворювання новим коронавірусом, спалах якого стався у Китаї. У Малайзії коронавірус був виявлений у 3 людей, які прибули до країни з Китаю.

Крім того, два випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції. Хворих на коронавірус було виявлено у передмісті Парижу та в Бордо. Один з хворих звернувся за медичною допомогою після візиту до Китаю.

У США підтвердили другий випадок зараження новим вірусом У Китаї вилікували вже 36 осіб від нового вірусу
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