У Китаї побудують спецлікарню для пацієнтів з коронавірусом

У китайському місті Ухань, в якому почався спалах нового коронавіруса пневмонії, постоять тимчасову лікарні для пацієнтів з цим вірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Як повідомляється, будівництво лікарні, в якій буде тисяча ліжко-місць, планують завершити за десять днів. При цьому видання відзначає, що вже 3 лютого її планують здати в експлуатацію.

Лікарня буде представляти собою модульну конструкцію, зібрану з невеликих готових блоків.

Нагадаємо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах нового коронавіруса 2019-nCoV. Станом на 24 січня жертвами вірусу стали 26 людей. При цьому кількість заражень нової пневмонією зросла до 876.

Крім того, в Пекіні ввели вищий рівень реагування на загрозу суспільному здоров'ю у зв'язку з поширенням нового коронавіруса з-за чого скасували святкування китайського Нового року.

З 25 січня влади Пекіна закривають для відвідування музейний комплекс Заборонене місто після поширення в країні нового типу коронавіруса.