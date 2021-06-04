У Китаї потяг на смерть збив 9 працівників залізниці

За інформацією місцевої влади, потяг, який прямував з Урумчі до Ханчжоу, врізався у залізничників, коли ті проводили будівельні роботи на залізничних коліях. Трагедія сталася близько 05:25 в п'ятницю у місті Цзіньчан.

Зазначається, що для проведення рятувальних робіт були залучені медичні та аварійні бригади. Подробиць трагедії поки не вказують. Наразі встановлюються причини інциденту.