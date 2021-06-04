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У Китаї потяг на смерть збив 9 працівників залізниці

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Китай, П'ятниця 04 червня 2021 10:48
У Китаї потяг на смерть збив 9 працівників залізниці Фото: у Китаї потяг на смерть збив 9 працівників залізниці (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

У китайській провінції Ганьсу вранці 4 червня потяг збив дев'ятьох працівників залізниці. Усі робочі загинули на місці аварії.

Про це повідомляє BBC.

За інформацією місцевої влади, потяг, який прямував з Урумчі до Ханчжоу, врізався у залізничників, коли ті проводили будівельні роботи на залізничних коліях. Трагедія сталася близько 05:25 в п'ятницю у місті Цзіньчан.

Зазначається, що для проведення рятувальних робіт були залучені медичні та аварійні бригади. Подробиць трагедії поки не вказують. Наразі встановлюються причини інциденту.

Нагадаємо, що раніше в Бориспільському районі Київської області поїзд збив невідомого чоловіка.

Також РБК-Україна писало, що у Львові потяг "Київ-Івано-Франківськ" збив двох людей. Тоді жінка померла до приїзду швидкої, а чоловік був госпіталізований

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