У Китаї потяг на смерть збив 9 працівників залізниці
У китайській провінції Ганьсу вранці 4 червня потяг збив дев'ятьох працівників залізниці. Усі робочі загинули на місці аварії.
Про це повідомляє BBC.
За інформацією місцевої влади, потяг, який прямував з Урумчі до Ханчжоу, врізався у залізничників, коли ті проводили будівельні роботи на залізничних коліях. Трагедія сталася близько 05:25 в п'ятницю у місті Цзіньчан.
Зазначається, що для проведення рятувальних робіт були залучені медичні та аварійні бригади. Подробиць трагедії поки не вказують. Наразі встановлюються причини інциденту.
Нагадаємо, що раніше в Бориспільському районі Київської області поїзд збив невідомого чоловіка.
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