У Китаї очікувалося зростання ВВП на 6%, якби не коронавірус, - Сі Цзіньпін

Голова Китаю Сі Цзіньпін заявив, що річний цільовий показник економічного зростання Китаю міг би бути встановлений на рівні близько 6%, якби не сталася пандемія коронавірусу. Такі показники економіка країни повинна була показати у 2020 році.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Сі Цзіньпін.

Сі Цзіньпін оголосив, що Пекін протягом двох років направить 2 млрд доларів на боротьбу з COVID-19, а також на соціально-економічний розвиток постраждалих від вірусу країн, особливо тих, які розвиваються.

Також РБК-Україна писало, що Китай і США наближаються до межі нової Холодної війни через яку, як заявляють в Китаї, програють обидві країни.