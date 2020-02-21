У Китаї визначили терміни випробування вакцини від коронавірусу на людях

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Наразі деякі вакцини вже почали тестувати на тваринах

Заступник голови Національного комітету з охорони здоров'я Китаю Цзен Ісінь розповів, коли можуть початися клінічні випробування вакцини від коронавірусу на людях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

За словами Ісіня, клінічні випробування вакцини на людях можуть початися вже через декілька місяців.

"Передбачається, що за умови забезпечення безпеки та ефективності деякі вакцини можуть пройти клінічні випробування з квітня до травень цього року", - розповів він.

Крім того, керівник біологічного центру Нацкомітету з охорони здоров'я Китаю Чжан Сіньмінь заявив, що наразі частина вакцин проти нового коронавірусу проходить випробування на тваринах.

Також китайські спеціалісти вивчають можливість використання препаратів зі стволовими клітинами та ліками, які застосовуються при синдромі системної запальної відповіді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість летальних випадків від захворювання коронавірусом зросла до 2247 людей. Станом на ранок 21 лютого кількість заражених у світі досягла 76 498. Перебороли небезпечну хворобу 18 442 людини.

Також РБК-Україна писало, що в Ірані зафіксували перші випадки захворювання новим видом коронавірусу. Однак через декілька днів стало відомо, що двоє іранців, у яких виявили небезпечну хворобу, померли.