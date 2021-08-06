У Китаї виявили два випадки зараження високопатогенним пташиним грипом

Відомо, що зараження зафіксували у китайських провінціях Гуансі і Сичуань.

Так, випадок захворювання виявили у 61-річної жінки з провінції Гуансі. Симптоми грипу у жінки виникли після того, як вона побувала на ринку живої птиці. Через три дні її госпіталізували. Наразі її стан оцінюють як стабільний.

Крім цього, зараження виявили у 65-річної жінки з провінції Сичуань. Перед хворобою вона контактувала з хворими домашніми птахами. У день виявлення симптомів жінку доставили до лікарні в критичному стані.

Відомо, що з 2014 року органи охорони здоров'я у Китаї зареєстрували в цілому 37 випадків зараження людей пташиним грипом H5N6.