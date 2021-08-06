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У Китаї виявили два випадки зараження високопатогенним пташиним грипом

Автор: Марія Кучерявець

У Китаї зафіксували два випадки інфікування пташиним грипом високопатогенного різновиду H5N6. Зараження виявили у жінок 61 і 65 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stheadline.

Відомо, що зараження зафіксували у китайських провінціях Гуансі і Сичуань.

Так, випадок захворювання виявили у 61-річної жінки з провінції Гуансі. Симптоми грипу у жінки виникли після того, як вона побувала на ринку живої птиці. Через три дні її госпіталізували. Наразі її стан оцінюють як стабільний.

Крім цього, зараження виявили у 65-річної жінки з провінції Сичуань. Перед хворобою вона контактувала з хворими домашніми птахами. У день виявлення симптомів жінку доставили до лікарні в критичному стані.

Відомо, що з 2014 року органи охорони здоров'я у Китаї зареєстрували в цілому 37 випадків зараження людей пташиним грипом H5N6.

Нагадаємо, нещодавно у Китаї заявили про перший випадок зараження людини штамом пташиного грипу H10N3.

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