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У Китаї вчені виявили антитіла, які ефективно борються з коронавірусом

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 20:12
У Китаї вчені виявили антитіла, які ефективно борються з коронавірусом
Ілюстративне фото (flickr)

Вчені з Китаю сподіваються, що відкриття повинне допомогти в лікуванні або профілактиці COVID-19

У Китаї вчені виявили антитіла, які ефективно борються з коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що в Китаї команда вчених виявила кілька антитіл, які ефективно блокують здатність нового коронавіруса проникати в людські клітини.

"На початку січня команда вчених у місті Шеньчжень почала аналізувати антитіла в зразках крові, взятої у пацієнтів, які одужали від COVID-19. Вони виявили 206 моноклональних антитіл, які демонстрували здатність чіплятися до білків коронавіруса. Потім команда провела новий експеримент, щоб перевірити, чи можуть ці тіла не допустити проникнення вірусу в клітини. З перших 20 досліджуваних антитіл чотири показали здатність блокувати збудника хвороби. І два з них добре впоралися з цим завданням", - йдеться в повідомленні.

Зараз вчені тепер зосереджені на виявленні найбільш потужних антитіл і можливості змішати їх, щоб скоротити ризик мутації COVID-19 і якщо все піде за планом, зацікавлені розробники можуть перейти до масового виробництва препаратів на основі цих антитіл для початку випробувань.

Нагадаємо, за добу від коронавіруса в Італії померли 727 осіб. Порівняно з минулим днем, кількість жертв вірусу в країні зменшилося на 110 осіб. Найбільше померлих у північних регіонах Італії - Ломбардії (7593 людини), Емілії-Романьї (1732 осіб) та П'ємонті (886 осіб).

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Міністерства охорони здоров'я Італії, висока смертність серед літніх жителів країни у зв'язку з коронавірусм пояснюється тим, що через аномально теплу зиму люди легше звичайного перенесли епідемію грипу в листопаді - січні.

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