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У Китаї виявлено перший випадок захворювання людини вірусом пташиного грипу H3N8

Фото: у Китаї виявлено пташиний грип (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Національна комісія охорони здоров'я КНР заявила, що в Китаї зареєстрували перший випадок зараження людини штамом пташиного грипу H3N8.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Інфекція виявлена у чотирирічного хлопчика з центральної провінції Хенань. 5 квітня у нього з'явилися лихоманка і інші симптоми після контакту з курми і воронами, яких вирощували в його будинку.

При цьому жоден з близьких контактів не був заражений вірусом. Даний варіант вірусу не має здатності ефективно заражати людей, тому ризик великомасштабної епідемії низький.

Варіант H3N8 раніше був виявлений в інших місцях у світі у коней, собак, птахів і тюленів, але про випадки захворювання людей H3N8 ще не повідомлялося.

У Китаї існує безліч різних штамів пташиного грипу, і деякі з них періодично заражають людей, які зазвичай працюють з птахами.

У Піднебесній величезні популяції як вирощуваних, так і диких птахів багатьох видів, що створює ідеальне середовище для змішування і мутації пташиних вірусів.

Нагадаємо, у Великобританії вірус пташиного грипу виявили у людини. Лабораторний аналіз показав, що це вірус типу "H5".

Ми також писали про те, що в Ізраїлі пташиний грип убив диких журавлів і ферми.

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