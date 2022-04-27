У Китаї виявлено перший випадок захворювання людини вірусом пташиного грипу H3N8

Інфекція виявлена у чотирирічного хлопчика з центральної провінції Хенань. 5 квітня у нього з'явилися лихоманка і інші симптоми після контакту з курми і воронами, яких вирощували в його будинку.

При цьому жоден з близьких контактів не був заражений вірусом. Даний варіант вірусу не має здатності ефективно заражати людей, тому ризик великомасштабної епідемії низький.

Варіант H3N8 раніше був виявлений в інших місцях у світі у коней, собак, птахів і тюленів, але про випадки захворювання людей H3N8 ще не повідомлялося.

У Китаї існує безліч різних штамів пташиного грипу, і деякі з них періодично заражають людей, які зазвичай працюють з птахами.

У Піднебесній величезні популяції як вирощуваних, так і диких птахів багатьох видів, що створює ідеальне середовище для змішування і мутації пташиних вірусів.