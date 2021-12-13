У Китаї деякі компанії призупинили роботу через спалах COVID

Понад десяток компаній заявили, що вони призупинили виробництво в постраждалих від коронавірусу частинах східної провінції Чжецзян. Такий крок зробили у відповідь на посилення заходів щодо обмеження поширення COVID-19 місцевою владою. Зазначається, що ціни на акції також впали, деякі більш ніж на 7%.

За офіційними даними, станом на 13 грудня Чжецзян повідомив загалом про 173 випадки зараження коронавірусом з 6 по 12 грудня. Такий рівень захворюваності став першим у провінції внутрішнім спалахом вірусу цього року. У жовтні провінція повідомила лише про один місцевий випадок COVID.