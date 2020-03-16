Вчені в Китаї зробили відкриття в боротьбі з коронавірусом

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Вчені з'ясували що вже створені препарати, які захищають від малярії і атипової пневмонії, можуть допомогти в боротьбі з епідемією коронавіруса

У Китаї молекулярні біологи з'ясували, що коронавірус COVID-19 може проникати в клітини людини не тільки через рецептор ACE2, але й іншим шляхом - за допомогою білкового виросту молекули CD147. Результати дослідів вчених були опубліковані в електронній науковій бібліотеці bioRxiv.

Китайські вчені з'ясували, що для того, щоб потрапити в тканини і клітини людини, збудник COVID-19 використовує як мінімум ще один шлях. Це білковий рецептор CD147.

"Ми добре знаємо, що вірус використовує рецептор ACE2 для проникнення в організм, проте він часто зустрічається в клітинах серця, нирок і статевих органів. Боротьба з вірусом через цей білок може негативно вплинути на ці органи. Ми виділили ще один рецептор, чиї молекули атакує вірус, що розширює можливий арсенал засобів для придушення інфекції ", - йдеться в звіті вчених.

Виявилося, що поширення вірусу повністю блокували навіть відносно невеликі концентрації синтетичних антитіл. Пізніше, спостерігаючи за зараженими клітинами за допомогою електронного мікроскопа, вчені підтвердили, що оболонка вірусу може зливатися з CD147. Ці результати говорять про те, що вже створені препарати, які захищають людину від малярії і атипової пневмонії, можуть допомогти в боротьбі з епідемією коронавіруса.

У свою чергу американські вчені запропонували використовувати для терапії коронавіруса антитіла, що знаходяться в крові вже перехворіли COVID-19 і успішно тих, що вилікувалися. На думку вчених, впровадити цей метод імунотерапії можна дуже швидко, не чекаючи розробки настільки очікуваної вакцини.

Нагадаємо, що нідерландські вчені вперше виявили антитіло, яке блокує інфекцію, викликану коронавірусом COVID-19.