У Китаї почнуть вакцинувати дітей від COVID з трирічного віку

Розширення кампанії з вакцинації відбувається на тлі того, що в деяких районах Китаю вживаються нові заходи з придушення невеликих спалахів COVID.

Ганьсу, Північно-західна провінція, сильно залежна від туризму, закрила всі туристичні об'єкти після виявлення нових випадків захворювання COVID. Жителям деяких районів Внутрішньої Монголії було наказано не виходити з дому через спалах захворювання.

Національна комісія з охорони здоров'я повідомила, що за останні 24 години було виявлено 35 нових випадків місцевої передачі коронавірусу, чотири з них в Ганьсу. Ще 19 випадків були виявлені в регіоні Внутрішня Монголія, а решта розкидані по всій країні.

У Китаї протягом всієї пандемії діють ізолятори, карантини та обов'язкове тестування на наявність вірусу, і в основному вдалося придушити випадки місцевої інфекції при повній вакцинації 1,07 мільярда осіб з 1,4 мільярда населення країни.