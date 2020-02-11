У Китаї почали тестувати на тваринах вакцину проти коронавірусу

У Китаї почали тестування на тваринах експериментальної вакцини проти коронавірусу нового типу. Про це заявили в Китайському центрі з контролю і профілактики захворювань (CDC), повідомляє Xinhua.

Повідомляється, що вакцину mRNA було спільно розроблено Китайським центром з контролю і профілактики захворювань, школою медицини при Університеті Тунцзи, що базується в Шанхаї, і компанією Stermirna Therapeutics Co., Ltd.

"Зразки вакцини ввели більш як 100 мишам у неділю, 9 лютого", - повыдомили у Китайському центрі з контролю і профілактики захворювань.

У центрі попередили, що тестування на тваринах - це дуже рання стадія розробки вакцини, і що ще треба зробити багато кроків, перш ніж вона буде готова для використання на людях.

Цикл розробки й виробництва вакцини mRNA коротший, ніж у традиційних вакцин.

Нагадаємо, в Китаї розраховують, що спалах нового коронавірусу має завершитися у квітні. За словами експертів, пік епідемії повинен настати в середині або наприкінці лютого, після чого відбудеться зниження захворюваності.

Також повідомлялося, що китайський коронавірус може заразити до 60% населення Землі, якщо не зупинити його поширення. Експерти вважають, що кожен інфікований в середньому буде передавати коронавірус приблизно 2,5 людям.