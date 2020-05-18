У Китаї спостерігається новий спалах COVID-19, понад 100 млн осіб відправили на карантин

На північному-сході Китаю спостерігається новий спалах COVID-19. На карантин посадили 108 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що карантин введено в містах провінцій Цзілінь і Ляонін. Також під обмеження потрапили, зокрема, міста Цзілінь і Шулань.

Відзначимо, що Шулань називають епіцентром нового спалаху коронавірусу.

Наразі невідомо, що стало причиною нового спалаху, але припускається, що вірус могли занести люди, які повернулися з Російскої Федерації, адже провінція Цзілінь, де знаходиться Шулань, межує з Примор’ям.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я попередили, що наступної зими в Європі можлива друга смертоносна хвиля пандемії коронавірусу. При цьому зазначається, що пік пандемії збігатиметься з іншими сезонними захворюваннями.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше спецслужби Сполучених Штатів, Великобританії, Канади, Австралії та Нової Зеландії підготували доповідь, в якій говорилося, що уряд Китаю навмисно приховував або знищував докази спалаху коронавірусу в країні до офіційного визнання 20 січня.