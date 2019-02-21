У Китаї чоловік з ножем напав на натовп, більше десятка постраждалих

В результаті нападу на сході Китаю поранено 11 осіб

На востоке Китая в городе Цзянь провинции Цзянси мужчина с ножом напал на толпу, в результате чего пострадали не менее 11 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный телеканал CGTN.

Сообщается, что нападение произошло около 07:00 по местному времени. По данным полиции, среди раненых были дети, на данный момент все пострадавшие госпитализированы.

Также сообщается, что нападение совершил 33-летний мужчина, его задержали. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства случившегося.

Напомним, в декабре на юго-востоке Китая в городе Лунянь мужчина с ножом угнал автобус, в результате инцидента погибли не менее 5 человек, еще 21 получил ранения. В полиции отметили, что мужчина с ножом угнал автобус и при попытке бегства наехал на пешеходов, а также спровоцировал ДТП, что привело к жертвам. Нападавший был задержан.

До этого в декабре в китайском Чунцине женщина ранила ножом 14 детей в детском саду. Мотивы нападения остаются неизвестными. Однако некоторые местные СМИ сообщают, что женщина была недовольна действиями власти.