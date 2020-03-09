В Китаї від коронавірусу померли 3119 осіб

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Число підтверджених випадків зараження коронавірусом досягла 80 735

Станом на 8 березня кількість жертв коронавірусу COVID-19 в Китаї досягло 3119 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної комісії з охорони здоров'я КНР.

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом досягла 80 735, в тому числі зараз хворіють 19 016 осіб (5111 осіб перебувають у важкому стані), 58 600 осіб виписано з лікарень.

За останню добу по всій країні були виявлені 40 нових випадків зараження, з лікарень виписали 1 535 осіб, померло 22 людини (21 – в провінції Хубей, один – у провінції Гуандун), зареєстровано 60 випадків з підозрою на коронавірус.

Зараз в цілому зареєстровано 421 випадок з підозрою на новий тип коронавірусу, більше 20 тисяч осіб, мали тісний контакт з хворими, що перебувають під медичним спостереженням.

Нагадаємо, що в Італії з-за спалаху коронавірус вирішили закрити на карантин більше 20 провінцій. Зараз у цих провінціях дороги перекриті, а в'їзд і виїзд дозволяється у разі "крайньої необхідності". Триватиме карантин мінімум до 3 квітня.

Раніше повідомлялося, що в Італії кількість летальних результатів від викликаного коронавірусом захворювання за добу збільшилася на 133, загальна кількість померлих від хвороби в країні досягла 366 осіб.