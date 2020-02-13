У Китаї від коронавірусу померли вже 1369 людей

У Китаї внаслідок пневмонії, викликаної новим коронавірусом COVID-19, померли вже 1369 людей. Такі дані станом на 5:40 четверга, 13 лютого, публікує Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса у США.

Кількість заражених в Китаї досягла 59 тисяч 805 людей. Всього у світі коронавірусом заразилися 60 тисяч 329 людей. Тобто, за останню добу на новий коронавірус захворіли понад 15 тисяч людей.

Одужали у світі 5995 людей.

Нагадаємо, зараження новим коронавірусом підтвердили у ще 44 пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess в Японії, де є також українці. Перевірки на наявність вірусу у цих пасажирів дали позитивний результат.

РБК-Україна писало, що Японія ізолювала круїзний лайнер Diamond Princess з майже 4 тисячами пасажирів на борту після того, як у 80-річного китайця виявили інфікування коронавірусом нового типу 2019-nCoV.

Україна оголосила евакуацію своїх громадян з китайської провінції Хубей, яка стала епіцентром розповсюдження коронавіруса. Спеціальний чартерний рейс відправився за українцями 11 лютого.