У Китаї міста переходять в режим підвищеної готовності через збільшення захворюваності на COVID-19

Ряд китайських міст перейшов до режиму підвищеної готовності на тлі підготовки до тривалих вихідних (з 31 січня по 6 лютого) з нагоди святкування Китайського Нового року. Також мандрівників зобов'язують інформувати про свій приїзд за кілька днів до прибуття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Влада Лояна в центральному Китаї і Цзеяна на півдні заявили, що з неділі мандрівники повинні будуть інформувати жителів, роботодавців або готельєрів про свої поїздки за три дні до прибуття.
У Китаї в понеділок, 17 січня, повідомили про 223 нові випадки активного захворювання COVID-19 і ще 28 пацієнтів з безсимптомним перебігом коронавірусу.
Відзначається, що 163 випадки зараження, зафіксованих в Тяньцзіні, Хенані, Гуандуні, Шеньсі і Гуансі, були передані локально.
Раніше ми писали, що у Китаї заявили, що підготовка до Олімпіади в Пекіні завершена, все безпечно.