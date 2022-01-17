У Китаї міста переходять в режим підвищеної готовності через збільшення захворюваності на COVID-19

Ряд китайських міст перейшов до режиму підвищеної готовності на тлі підготовки до тривалих вихідних (з 31 січня по 6 лютого) з нагоди святкування Китайського Нового року. Також мандрівників зобов'язують інформувати про свій приїзд за кілька днів до прибуття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Влада Лояна в центральному Китаї і Цзеяна на півдні заявили, що з неділі мандрівники повинні будуть інформувати жителів, роботодавців або готельєрів про свої поїздки за три дні до прибуття.

У Китаї в понеділок, 17 січня, повідомили про 223 нові випадки активного захворювання COVID-19 і ще 28 пацієнтів з безсимптомним перебігом коронавірусу.

Відзначається, що 163 випадки зараження, зафіксованих в Тяньцзіні, Хенані, Гуандуні, Шеньсі і Гуансі, були передані локально.