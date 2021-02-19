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У Китаї ще 6 COVID-вакцин перейшли до третьої стадії клінічних випробувань

Автор: Андрій Козловський

У Китаї вчені проводять дослідження 16 вакцин від коронавірусу, які розробили в КНР. Шість з них вже дійшли до третьої фази клінічних випробувань.

Про це повідомляє China News Service.

Як повідомляється, на цей момент влада КНР дозволила проведення клінічних випробувань 22 препаратам для лікування і запобігання COVID-19. Два медикаменти схвалені для обмеженої реалізації на ринку.

Нагадаємо, наглядові органи раніше схвалили для широкого застосування дві вакцини компаній Sinovac Biotech і Sinopharm, які отримали умовний дозвіл влади для поставок на ринок. З них перша вакцина стала найбільш розповсюдженим китайським препаратом від COVID-19.

Зазначається, що китайські фахівці тестують вакцини, розроблені на підставі п’яти різних технологічних підходів. Йдеться про інактивовані, рекомбінантні препарати, вакцини на основі аденовірусного вектора, на основі аттенуірованих вірусів грипу, а також нуклеїнових кислот.

Нагадаємо, раніше у компанії Sinovac Biotech заявили про гарну ефективність своєї вакцини від коронавірусу в ході клінічних випробувань. При цьому її загальний показник ефективності склав 50,38 відсотка.

Також повідомлялось, що компанія Sinovac подала в Міністерство охорони здоров'я документи на реєстрацію вакцини від коронавірусу в Україні. Компанія хоче отримати дозвіл на екстренне застосування вакцини.

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