У Китаї в ДТП з вантажівкою загинули 20 людей

Також постраждали 30 осіб

В результате ДТП с участием грузовика в районе Внутренняя Монголия на севере Китая погибли 20 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CGTN.

Также в результате ДТП пострадали 30 человек. Автомобиль горнодобывающей компании, перевозивший рабочих к шахтам, потерял контроль из-за неисправности тормозов. По факту ДТП местные власти проводят проверку, на место аварии выехали спасатели.

Напомним, в суботу, 23 февраля, в Риге на Даугавгривском шоссе столкнулись рейсовый автобус и микроавтобус, в результате ДТП погибли два человека, еще несколько человек пострадали.

РБК-Украина писало, что по меньшей мере 13 человек погибли в Республике Северная Македония в результате ДТП с участием автобуса. 30 человек были доставлены в больницы.

Добавим, в Швейцарии возле Цюриха пассажирский автобус врезался в стену, в результате чего погиб один человек и еще более 40 пострадали. Авария произошла утром на въезде в Цюрих, по неустановленной причине автобус съехал с дороги и врезался в стену.