У Китаї число загиблих від нового типу коронавіруса наближається до 20

коронавірусу

раніше в Китаї підтвердили 473 випадки захворювання новим коронавірусом 2019-nCoV. При цьому зазначається, що у вівторок, 21 січня, були підтверджені ще 149 випадків захворювання коронавірусом.

Відзначимо, що в грудні в китайському місті Ухань зафіксували спалах нового вірусу. Станом на ранок 22 січня жертвами вірусу стали дев'ять осіб. Понад 400 осіб в 13 китайських провінціях заражені новим коронавірусом.

Крім того, у Вашингтоні підтвердили перший випадок захворювання новим різновидом коронавіруса. Пацієнта, який раніше їздив в місто Ухань, був госпіталізований з симптомами пневмонії минулого тижня, а зараження коронавірусом було підтверджено 20 січня.

Додамо, що в Гонконзі також підтвердили один випадок захворювання новим коронавірусом з Китаю.