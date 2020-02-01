У Китаї число хворих коронавірусом досягло майже 12 тис. осіб

У Китаї щонайменше 259 осіб померли від нового коронавірусу 2019-nCoV, ще близько 12 тис. осіб інфіковані. Про це повідомляє CNN.

Повідомляється, що вірус продовжує поширюватися за межі країни. Через день після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію, китайська влада повідомиаи про 45 нових випадків смерті. Всі вони зафіксовані в Хубеї - провінції, яка стала епіцентром спалаху.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що в Китаї за добу від коронавірусу нового типу 2019-nCoV померли 46 осіб. Таким чином, число жертв досягло 259 осіб. Зараз вже 118 478 осіб пройшли медичне обстеження у зв'язку з вірусом. Крім того, за минулу добу в провінції офіційно підтверджені 1347 нових випадків інфікування.

Спалах раніше невідомого типу коронавірусу стався наприкінці минулого року в китайському місті Ухань провінції Хубей. Пізніше вірус почав поширюватися по всій країні, а також за кордоном. До теперішнього моменту випадки захворювання зафіксували у США, Канаді, Німеччині, Швеції, Австралії, Іспанії, Південній Кореї, Японії, Фінляндії, ОАЕ та інших країнах.