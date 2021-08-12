У Китаї частково закрили третій за завантаженістю порт світу через COVID

За заявою міської влади Нінбо, Всі особи, що контактували з інфікованим працівником порту, виявлені і зареєстровані. Зараз вони в карантині.

Всі вхідні та вихідні контейнерні перевезення на терміналі Мейшань в порту Нінбо-Чжоушань були припинені до подальших розпоряджень через"системний збій".

На закритий термінал припадає близько 25% контейнерних вантажів, що проходять через порт, за підрахунками консультанта з безпеки GardaWorld, який заявив, що "призупинення роботи може серйозно вплинути на обробку вантажів і судноплавство".

Це вже друге закриття китайського порту через коронавірус, після закриття порту Яньтянь в Шеньчжені в кінці травня приблизно на місяць. Це призвело до скупчення товарів на заводах і складах, а також, ймовірно, підняло злетіли тарифи на вантажоперевезення, які знаходяться на рекордному рівні і є джерелом інфляції.