У Китаї хворих на COVID-19 поміщають в карантинні табори

"Згідно з відеороликами, розміщеними в соціальних мережах, в Китаї з'явилися великі карантинні табори з рядами тісних металевих контейнерів для розміщення людей, які ймовірно інфіковані COVID-19", - пише видання.

Китайці діляться відеороликами в соціальних мережах. Зокрема, на записах видно, що людей тримають під замком в жахливих умовах. Вони знаходяться "на карантині" протягом двох тижнів.

Британська газета повідомляє, що таким чином Китай намагається викорінити COVID-19. Журналісти пишуть, що в даний час закритими вдома або в таборах знаходяться близько 20 мільйонів громадян.

Як стало відомо, через спалах COVID-19 в деяких містах китайцям заборонили залишати свої будинки навіть для покупки їжі. А сім'ї, де були зареєстровані випадки інфікування "Омікроном", відправили в карантинні табори.