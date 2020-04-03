У Китаї 4 квітня вшанують пам'ять жертв коронавіруса

У Китаї 4 квітня оголошений загальнонаціональний день пам'яті жертв коронавирусной епідемії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сіньхуа".

Наголошується, що в традиційний китайський День поминання покійних, в Китаї буде проведена національна церемонія у пам'ять про полеглих в боротьбі проти нової коронавірусной інфекції COVID-19.

Під час церемонії державні прапори по всій країні, в посольствах і консульствах КНР за кордоном будуть приспущені в знак жалоби, а громадська розважальна діяльність буде припинена.

"4 квітня рівно о 10 годині китайці по всій країні вшанують пам'ять жертв захворювання трихвилинним мовчанням, в той час як сирени повітряного нальоту, гудки автомобілів, поїздів і суден прозвучать в знак скорботи", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, від коронавіруса в Китаї померли 3,3 тис. осіб. Спалах припав на січень-лютий.

РБК-Україна писало, що в Китаї за добу 1 квітня офіційно підтвердили 1,6 тисячі нових випадків коронавіруса.

Нагадаємо, 30 березня в Китаї не було зафіксовано жодного нового випадку смерті від коронавіруса або випадки захворювання COVID-19. При цьому на наступний день, 31 березня, в країні вже було виявлено 79 випадків зараження, а також 5 смертей від коронавіруса.