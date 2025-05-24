Кислица раскрыл шокирующие заявления РФ с переговоров в Стамбуле

Как рассказал Кислица, во время переговоров между украинской и российской делегациями прозвучало шокирующее заявление со стороны российской стороны. Глава российской делегации якобы назвал войну "внутренним конфликтом", сказав, что это, по сути, "когда россияне убивают россиян с определенными нюансами".

"На каком-то этапе глава российской делегации говорит... Перед ним сидит украинская полномочная делегация, которая представляет государство, состоит из военных людей. И глава российской делегации говорит: "Война-то, по сути, когда русские убивают русских. С определенными нюансами". Конец цитаты", - рассказал первый замглавы МИД.

Такие слова, как отметил Кислица, воспринимаются как отрицание существования Украины как независимой нации. Представители российской делегации фактически заявили, что украинцев не существует отдельно, а есть только "русские".

"По сути, тебе та сторона отрицает твое существование как нации. Тебе в лицо говорят, что ты не украинец, ты русский, и мы просто тебя убиваем, россияне убивают россиян и "нам болит, что мы русские убиваем русских", - добавил Кислица.