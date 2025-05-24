Кислица раскрыл шокирующие заявления РФ с переговоров в Стамбуле

Во время переговоров с российской делегацией в Стамбуле прозвучали шокирующие слова о войне, которая якобы является лишь внутренним конфликтом между "русскими". Представители Украины услышали от оппонентов прямое отрицание украинской нации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы МИД Сергея Кислицы в эфире телемарафона.
Как рассказал Кислица, во время переговоров между украинской и российской делегациями прозвучало шокирующее заявление со стороны российской стороны. Глава российской делегации якобы назвал войну "внутренним конфликтом", сказав, что это, по сути, "когда россияне убивают россиян с определенными нюансами".
"На каком-то этапе глава российской делегации говорит... Перед ним сидит украинская полномочная делегация, которая представляет государство, состоит из военных людей. И глава российской делегации говорит: "Война-то, по сути, когда русские убивают русских. С определенными нюансами". Конец цитаты", - рассказал первый замглавы МИД.
Такие слова, как отметил Кислица, воспринимаются как отрицание существования Украины как независимой нации. Представители российской делегации фактически заявили, что украинцев не существует отдельно, а есть только "русские".
"По сути, тебе та сторона отрицает твое существование как нации. Тебе в лицо говорят, что ты не украинец, ты русский, и мы просто тебя убиваем, россияне убивают россиян и "нам болит, что мы русские убиваем русских", - добавил Кислица.
Напомним, что 15 мая в Турции планировалась встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако, Путин, в отличие от Зеленского, так и не приехал в Турцию.
Несмотря на это, переговоры между украинской и российской делегациями все же состоялись, но на низших уровнях представительства. Уже 16 мая, в Стамбуле прошла встреча, которая стала первым прямым диалогом между сторонами за последние три года.
Узнать подробнее о переговорах, можно в материале РБК-Украина.
Стоит отметить, что недавно Зеленский заявил, что Украина уже обсуждает с партнерами возможность проведения нового раунда переговоров.
Он рассказал, что сейчас для встречи рассматривают три локации: Стамбул, Ватикан или Швейцарию.
Заметим, что недавно у Зеленского рассказали, какие страны Европы самые активные в вопросе мирного процесса.
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