Кислица резко обратился к Совбезу ООН: Как вам быть в одной комнате с потрошителем

Российские военные в субботу, 14 января, в очередной раз нанесли по территории Украины ракетный удар. По этому поводу украинских дипломат обратился в ООН.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.
Он призвал своих коллег не быть безразличными к тому, что происходит в Украине. Кроме этого, Кислица сравнил российского представителя при ООН Василия Небензю с мясником.
"Как это быть рядом с мясником в палате? Вы чувствуете теплую и липкую кровь, когда пожимаете его руку? В следующий раз, когда вы пожмете ему руку, подумайте о мирных жителях, убитых российскими ракетами в Днепре! говорят о русской церкви, которая благословила русскую армию", - написал Кислица.
Напомним, в субботу, 14 января, российские войска ударили по многоэтажке в Днепре , в результате чего был разрушен целый подъезд дома.
Позже стало известно, что ранения получили по меньшей мере 60 человек . Среди них 12 детей.
Также известно, что российские кафиры применили ракету Х-22 для удара по многоэтажке в Днепре.
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