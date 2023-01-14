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Кислица резко обратился к Совбезу ООН: Как вам быть в одной комнате с потрошителем

Фото: Сергей Кислица обратился в ООН из-за обстрела Днепра 14 января (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные в субботу, 14 января, в очередной раз нанесли по территории Украины ракетный удар. По этому поводу украинских дипломат обратился в ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.

Он призвал своих коллег не быть безразличными к тому, что происходит в Украине. Кроме этого, Кислица сравнил российского представителя при ООН Василия Небензю с мясником.

"Как это быть рядом с мясником в палате? Вы чувствуете теплую и липкую кровь, когда пожимаете его руку? В следующий раз, когда вы пожмете ему руку, подумайте о мирных жителях, убитых российскими ракетами в Днепре! говорят о русской церкви, которая благословила русскую армию", - написал Кислица.

Напомним, в субботу, 14 января, российские войска ударили по многоэтажке в Днепре , в результате чего был разрушен целый подъезд дома.

Позже стало известно, что ранения получили по меньшей мере 60 человек . Среди них 12 детей.

Также известно, что российские кафиры применили ракету Х-22 для удара по многоэтажке в Днепре.

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