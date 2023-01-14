Кислица резко обратился к Совбезу ООН: Как вам быть в одной комнате с потрошителем

Российские военные в субботу, 14 января, в очередной раз нанесли по территории Украины ракетный удар. По этому поводу украинских дипломат обратился в ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.