Русскоязычная страница ООН в Twitter в очередной раз перекрутила информацию о вторжении РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы в Twitter .

По его словам, на заседании Совета Безопасности ООН обсуждался вопрос использования Россией вооружения для нападения на Украину. Кроме этого, поднимался вопрос получения РФ оружия от других стран.

Однако на русскоязычной странице ООН в Twitter информация о заседании организации была подана так, будто бы сама поставка оружия Украине от западных партнеров делает невозможным перемирие.

Фото: Кислица подловил русскоязычную страницу ООН в извращении информации (twitter.com/SergiyKyslytsya)