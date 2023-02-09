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Кислица подловил русскоязычную страницу ООН в извращении информации

Фото: постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица (flickr.com)
Автор: Наталья Кава

Русскоязычная страница ООН в Twitter в очередной раз перекрутила информацию о вторжении РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы в Twitter.

По его словам, на заседании Совета Безопасности ООН обсуждался вопрос использования Россией вооружения для нападения на Украину. Кроме этого, поднимался вопрос получения РФ оружия от других стран.

Однако на русскоязычной странице ООН в Twitter информация о заседании организации была подана так, будто бы сама поставка оружия Украине от западных партнеров делает невозможным перемирие.
Фото: Кислица подловил русскоязычную страницу ООН в извращении информации (twitter.com/SergiyKyslytsya)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 24 февраля Совет Безопасности ООН проведет дебаты, посвященные годовщине начала широкомасштабной российской агрессии против Украины.

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